Indipendente o pop, le anime del cinema a Umbria film festival

Il cinema a 360 gradi, in tutte le sue sfaccettature, torna a Montone con la ventottesima edizione dell'Umbria film festival, dal 10 al 14 luglio, con la direzione artistica di Alessandro De Simone. Tra gli eventi, un film come The movie Teller di Lone Scherfig, con Daniel Brühl e Bérénice Bejo che approda nella città umbra alla presenza della regista. Nel programma - spiegano gli organizzatori - anche film che il pubblico potrà vedere in anteprima rispetto all'uscita in sala come Non riattaccare di Manfredi Lucibello, accompagnato dal regista stesso e dall'attrice protagonista Barbara Ronchi, e l'adrenalinico In the land of Saint and Sinners, di Robert Lorenz con Liam Neeson, oltre a The Sweet East, debutto alla regia di Sean Price Williams.

Ancora, l'acclamato La chimera di Alice Rohrwacher, che dopo la proiezione riceverà le chiavi della città, e l'omaggio a Il Corvo di Alex Proyas, che compie 30 anni. Sabato 13 luglio omaggio a Olivier Assayas con un incontro-conversazione con il regista francese e la proiezione del suo ultimo film, Hors du Temp. Questa edizione vede anche il ritorno del concorso dedicato ai cortometraggi italiani Amarcorti, a cui si aggiunge Montoons, riservato ai cortometraggi animati per bambini, e la selezione di corti internazionali Image Hunters. Ogni giorno troverà poi spazio il format "Libri da bere", con focus sulla letteratura e la presentazione di vari volumi. Ancora, il Festival ospiterà lo spettacolo teatrale Amore - Il teorema di Sarah con protagonista Milena Mancini. Anche quest'anno il presidente di Umbria Film Festival sarà Terry Gilliam, dal 2010 cittadino onorario di Montone.



