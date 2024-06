Cordoglio sindaca Perugia per morto al lavoro lungo la E45

"Profonda tristezza e commozione" sono stati espressi a nome proprio e dell'intera comunità dalla sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi "per la tragica perdita" di un operatore del soccorso stradale "durante lo svolgimento del suo lavoro". "In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi" afferma in una nota del Comune.

"Ribadiamo con fermezza - ha annunciato Ferdinandi - il nostro impegno che sarà propositivo e concreto, sul tema la sicurezza sul lavoro, affinché tragedie come questa non abbiano più a ripetersi. La sicurezza e la dignità dei lavoratori saranno sempre la nostra priorità".



