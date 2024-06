Confermata condanna omicidio preterintenzionale dopo lite

La Corte d'assise d'appello di Perugia ha confermato la condanna a otto anni di reclusione per omicidio preterintenzionale inflitta in primo grado lo scorso 27 settembre dal gip di Terni, con il rito abbreviato, a carico del ventottenne Samuel Obagbolo, originario della Nigeria che era stato arrestato dai carabinieri in seguito alla morte di un tunisino di 39 anni aggredito - secondo l'accusa - con calci e pugni al culmine di una lite avvenuta la sera del 27 novembre 2022 nel quartiere ternano di borgo Bovio.

Obagbolo è stato difeso dall'avvocato Francesco Montalbano Caracci. "Leggeremo con attenzione le motivazioni ma andremo certamente in Cassazione" ha detto il legale dopo la sentenza.

"La dinamica dell'accaduto non è stata mai chiarita fino in fondo, a nostro giudizio non è stata indagata a sufficienza" ha aggiunto.



