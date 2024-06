Affresco del '400 trovato nella Basilica di Norcia

Nella an a è ฬ€ '. La scoperta è stata fatta durante i lavori di restauro della Basilica, di cui è direttore dei lavori l'architetto Vanessa Squadroni della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria.

Il ciclo pittorico è la "Crocifissione e Santi", databile, appunto, alla seconda metà del '400. Gli affreschi erano nascosti dietro il mobile della sacrestia, smontato per il restauro. Sono intervenuti per le verifiche del caso il direttore dell'ufficio tecnico dell'archidiocesi di Spoleto-Norcia, Simone Desantis, e Giovanni Luca Delogu, storico dell'arte della Soprintendenza.

Ora gli affreschi verranno protetti, poi consolidati e successivamente restaurati.



