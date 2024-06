Si è svolta nel pomeriggio di martedì 25, alle ore 18.00, nella sala dei Sindaci di palazzo dei Priori, alla presenza della presidente della commissione elettorale, Elena Mastrangeli, la proclamazione ufficiale della nuova sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

La sindaca si è poi recata in piazza IV Novembre per le celebrazioni per i 250 anni della guardia di finanza.



