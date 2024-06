Tardani, un risultato storico per Orvieto

"Una grande soddisfazione e una gioia incontenibile per un risultato storico. Da 20 anni Orvieto non riconfermava un sindaco uscente e quindi oggi c'è finalmente la grande opportunità di proseguire un percorso avviato per dare alla città il futuro che merita": lo afferma Roberta Tardani, confermata sindaca di Orvieto dopo il turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno.

"Ringrazio i tanti orvietani che ci hanno rinnovato la fiducia - dice, in una sua nota - e che ci consegnano una ulteriore grande responsabilità che ricambieremo con ancora maggiore impegno e dedizione portando avanti gli importanti progetti che sono stati avviati e dando forma alle idee e alle proposte contenute nel programma che abbiamo presentato alla città".

"È stata una campagna elettorale estenuante e durissima - commenta - da cui abbiamo avuto delle indicazioni e degli insegnamenti importanti che ci guideranno nel percorso dei prossimi cinque anni. C'è sicuramente da ricostruire l'unità della città che è stata messa a dura prova da una campagna tesa a colpire violentemente l'avversario politico più che a proporre un'alternativa di governo. Ci assumeremo anche questa responsabilità, lavoreremo per ricucire le lacerazioni continuando ad ascoltare e dialogare con tutta la città come abbiamo fatto in questi anni difficilissimi con il solo obiettivo di renderla il luogo migliore dove vivere".

"Ha vinto la concretezza - aggiunge Tardani - ha vinto l'impegno dimostrato, hanno vinto la chiarezza e la trasparenza, ha vinto l'affidabilità e la compattezza di una squadra che mettendo insieme esperienze sensibilità diverse ha condiviso sin dal primo momento un percorso, idee e progetti. Ha vinto chi ha lavorato per unire e costruire, chi ha una comune visione della città e non chi ha provato a mettere insieme alternative diverse e litigiose con le solite logiche della vecchia politica".

"Ringrazio le forze politiche e civiche che hanno contribuito in maniera fondamentale a questo storico risultato - conclude - ringrazio tutto lo staff organizzativo e della comunicazione, ringrazio tutte le persone che con passione e generosità ci hanno seguito e supportato in questa campagna elettorale. Siamo pronti sin da subito a rimetterci al lavoro perché non c'è altro tempo da perdere. Perché il futuro di Orvieto ci attende sulla strada giusta".



