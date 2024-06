M5s in Umbria punta sul 'Patto avanti' per le regionali

Per le prossime regionali in Umbria, il Movimento 5 stelle punta su un'alleanza modello "Un patto avanti" che ha sostenuto Vittoria Ferdinandi, candidata neoeletta sindaca di Perugia alla guida di uno schieramento con i pentastellati, Pd, Azione e formazioni civiche. Lo ha detto il coordinatore umbro e capogruppo in Assemblea legislativa Thomas De Luca commentando con l'ANSA il risultato delle amministrative. "La vera grande novità e innovazione politica di questa tornata è il Patto avanti" ha aggiunto.

Riguardo alla scelta del candidato presidente, per De Luca "nessuna fretta". "Il percorso va consumato in ogni fase - ha sottolineato - e assolutamente non intendiamo accelerare qualcosa che va fatto in maniera collettiva, condivisa e partecipata".

In Umbria la legislatura della Regione terminerà a fine novembre. Quindi le elezioni dovrebbero tenersi tra autunno e inverno. Con il centrodestra che ha già indicato come candidata presidente l'uscente Donatella Tesei, Lega.



