Lega, in Umbria 'dritti come un treno' su riconferma di Tesei

Dopo la sconfitta del centrodestra alle comunali di Perugia, la Lega punta, "dritti come un treno", sulla riconferma di Donatella Tesei alla guida della Regione Umbria e convocherà "a breve" un tavolo della coalizione. Lo ha annunciato il segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti rispondendo all'ANSA.

"Il centrodestra è compatto - ha sottolineato Marchetti - e in Umbria ha ottenuto vittorie importanti a Foligno, Orvieto e Gubbio, strappato alla sinistra dopo ottant'anni. Ci sono le basi per ripartire dopo aver perso Perugia".

Riguardo al capoluogo umbro, il segretario della Lega ha dichiarato che "quando si perde, è opportuno fermarsi a riflettere, capire cosa poteva essere fatto in maniera diversa e riconoscere gli errori commessi per evitare di ripeterli in futuro". "Abbiamo condotto - ha aggiunto - una campagna molto moderata, nella quale a volte si è avuta come l'impressione di voler nascondere la nostra identità e i nostri valori, e forse è proprio questo che i cittadini non hanno condiviso. La sconfitta è costruttiva solo se si riesce a trarne insegnamento, per questo auspico che ci sia da parte di tutti la disponibilità e l'onestà di confrontarci e ripartire con presupposti diversi, ma con la stessa determinazione. Nonostante l'epilogo, ci tengo a ringraziare la candidata Margherita Scoccia che ci ha messo tutto il cuore".

"Gli elettori hanno sempre ragione - ha detto ancora il segretario della Lega parlando dell'elezione a Perugia - ma essendo un liberale convinto mi inquieta vedere in piazza le bandiere rosse per Vittoria Ferdinandi (neosindaca per il centrosinistra - ndr). Ora la attendiamo alla prova dei fatti e vedremo se riuscirà a governare, visto che su temi cruciali come ambiente e infrastrutture Pd e M5s hanno visioni opposte che rischiano di relegare la città a un pericoloso immobilismo amministrativo".

"La testa ora è alle prossime regionali" ha detto Marchetti.

"Donatella Tesei - ha aggiunto - è la migliore candidata possibile, in grado di raccogliere un consenso trasversale e ampio. Dovremo raccontare con più forza la nostra azione amministrativa, con particolare attenzione al tema della sanità".

E come segretario regionale della Lega, Marchetti ha un obiettivo ben preciso: "riportare la Lega in Umbria in doppia cifra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA