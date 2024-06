Il prosciutto umbro per la prima volta nel mercato americano

"Il prosciutto umbro può ora entrare per la prima volta nel mercato americano. Abbiamo infatti finalmente ottenuto il via libera all'esportazione dalla 'Food and drug administration', l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari": a dare la notizia, direttamente dagli Stati Uniti, è stato l'assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, il quale sta partecipando, con una delegazione di dieci aziende umbre, la Regione e Sviluppumbria, al "Summer Fancy Food" di New York, una delle più rilevanti fiere internazionali dedicate al mondo del food and beverage.

"Questo - ha aggiunto l'assessore Fioroni - è il risultato di un'azione di sistema che ha visto protagonisti la Regione Umbria, il Ministero della salute e il Ministero degli esteri, con il ruolo fondamentale del ministro Antonio Tajani, e la collaborazione importantissima del deputato Raffaele Nevi. Un esempio di come le istituzioni, quando fanno sistema, riescano a essere più competitive nei mercati internazionali. Siamo pronti, dobbiamo solo aspettare 15 mesi, il tempo che i nostri prosciutti siano stagionati al punto giusto, non solo perché raggiungano il massimo del sapore e della qualità, ma anche perché sono questi i tempi necessari affinché possano entrare negli Usa".

"Grande "soddisfazione" arriva anche dagli stessi produttori umbri di prosciutto, "Uno splendido risultato di un intervento di sistema - ha commentato Cristiano Ludovici, amministratore delegato del Prosciuttificio Valtiberino, tra i partecipanti alla fiera - sono tanti anni che aspettavamo questa apertura. Negli ultimi due anni la situazione ha avuto una forte accelerazione grazie all'interessamento dell'assessore regionale Fioroni e alla costante attenzione dell'onorevole Nevi che ha poi coinvolto la Farnesina e il ministro Tajani".



