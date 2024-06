Celebrato a Perugia il 250/o anniversario della Gdf

Celebrazioni anche a Perugia, nella serata di martedì 25 giugno, per il 250/o anniversario della fondazione del Corpo della guardia di finanza. L'evento è stato preceduto dalla rituale deposizione, da parte del comandante regionale Umbria Alberto Reda, di una corona d'alloro presso la caserma "Cefalonia-Corfù", sede del comando provinciale della guardia di finanza di Perugia, a commemorazione dei finanzieri del battaglione mobilitato affiancato alla divisione Acqui, che nei giorni di incertezza successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, scelsero di difendere a oltranza le isole di Cefalonia e Corfù dalle truppe tedesche. Successivamente le celebrazioni si sono svolte in piazza IV Novembre, alla presenza del comandante interregionale dell'Italia centrale della guardia di finanza, Ignazio Gibilaro, e delle autorità religiose, civili e militari dell'Umbria "a dimostrazione della vicinanza - si legge in una nota delle Fiamme gialle - a tutto il territorio regionale, riaffermando l'identità di un'istituzione sempre fedele alla sua storia, ma, al tempo stesso, protesa a innovarsi per rispondere con passione, dedizione e competenza alle nuove sfide frutto della modernità".

Durante la cerimonia è stata data lettura del messaggio del presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno speciale del comandante generale della guardia di finanza.

L'incontro è proseguito con la consegna delle ricompense di ordine morale ai militari che si sono particolarmente distinti nell'assolvimento dei compiti d'istituto.

Successivamente ha avuto luogo l'avvicendamento del comandante regionale Umbria, con il passaggio di consegne tra il generale Alberto Reda e il generale Francesco Mazzotta.

La cerimonia - si legge nella nota - è stata "l'occasione, per il generale Reda, dopo circa tre anni di comando in Umbria, di rivolgere un sentito saluto alla città di Perugia e alla regione Umbria, formulare i più sentiti auspici di buon lavoro al collega Mazzotta, augurandogli di ricevere dal comando ancora più soddisfazioni di quelle che lui ha avuto, nonché sottolineare di aver operato sempre con lo sguardo rivolto in avanti, per il raggiungimento degli obiettivi di equità e giustizia sociale, che sono il fondamento della missione del corpo della guardia di finanza".

Ad accompagnare la cerimonia, anche il coro di voci bianche e giovanile del conservatorio di musica di Perugia, diretto da Marta Alunni Pini, che ha eseguito l'Inno d'Italia, e la sfilata di uniformi d'epoca. Presente il veicolo itinerante di comunicazione locale, dotato di quattro postazioni multimediali con visori di ultima generazione per la realtà virtuale aumentata. Presenti poi stand espositivi, unità cinofile ed autovetture operative.



