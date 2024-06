Zangrillo, formazione strategica per valorizzare le persone

"Se vogliamo guardare al futuro della pubblica amministrazione con fiducia e ottimismo dobbiamo lavorare sul capitale umano e la formazione è diventata sempre più una leva strategica per gestire e valorizzare le persone": è quanto ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, oggi a Perugia, per i 25 anni dalla fondazione della Scuola umbra di pubblica amministrazione.

"Viviamo un'epoca di straordinaria complessità - ha aggiunto il ministro - dove le cose cambiano con una rapidità notevole.

Le competenze vanno in obsolescenza con una rapidità straordinaria e quindi la formazione è diventata fondamentale".

Nel sottolineare l'importanza della Scuola umbra, Zangrillo ha ricordato la recente collaborazione per la formazione di una parte delle 31 persone assunte per poi prendere servizio nella pubblica amministrazione di Caivano.

Nel tracciare l'identikit del dipendente pubblico moderno, Zangrillo ha sottolineato che "deve essere una persona competente, consapevole del fatto che lavorare nella pubblica amministrazione è diverso che lavorare per un privato. Significa - ha aggiunto il ministro - lavorare per lo Stato e quindi significa sapere che la tua attività è dedicata all'esclusivo interesse dei cittadini e delle imprese".

"Deve essere - ha aggiunto - un profilo di competenza tecnica, ma anche di leadership e quindi capace di gestire un contesto di relazioni che è sempre più complesso e quindi occorre avere anche dei requisiti di leadership che oggi la pubblica amministrazione si deve dotare".

Ad accogliere il ministro presso la sede della Scuola, l'amministratore unico l'amministratore unico, Marco Magarini Montenero, e la presidente della Regione, Donatella Tesei.





