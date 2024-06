Tre giovani arrestati per spedizione punitiva a coetaneo

Tre ventunenni italiani ritenuti responsabili a vario titolo, di tentato omicidio in concorso nei confronti di un giovane del posto sono stati arrestati dalla polizia di Spoleto. Secondo gli investigatori "si è trattato di una vera e propria spedizione punitiva, come vendetta per quanto accaduto in un bowling precedentemente".

Dall'indagine è emerso che la vittima, infatti, è stata tratta in inganno dagli indagati, pensando di partecipare ad un incontro chiarificatore, poi trasformatosi in una violenta aggressione fisica.

A carico dei tre è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Procura guidata da Claudio Cicchella.

I fatti risalgono allo scorso 28 aprile e sono ritenuti la conseguenza di una lite tra due gruppi di giovani presenti all'interno del bowling alla quale hanno preso parte diversi appartenenti a opposte fazioni, uno dei quali ha subito lesioni conseguenza di un colpo con una bottiglia di vetro.

Successivamente, quando entrambi i gruppi si erano allontanati, quest'ultimo è stato contattato telefonicamente da uno dei presunti aggressori che, simulando un incontro chiarificatore - ritengono gli investigatori -, gli ha dato appuntamento ai giardini nei pressi di un istituto scolastico. Giunto sul posto - sempre in base alla ricostruzione della polizia -, è stato avvicinato dai tre indagati, giunti a bordo di un'auto.

Dall'indagine è emerso che mentre uno faceva da "palo", gli altri due hanno aggredito il giovane: uno con una spranga in metallo avrebbe colpito più volte la vittima alla testa, infierendo anche con calci al corpo. Poi, uno dei tre giovani aggressori l'ha minacciata con una pistola e l'ha costretta a salire sull'auto con cui hanno raggiunto un altro luogo.

La polizia ha reso noto che nel corso del tragitto la vittima, già ferita al capo e sanguinante, è stata ripresa con il telefonino in uso ad uno dei tre indagati.

Giunti in altro luogo - sempre secondo gli investigatori - i tre hanno continuato il pestaggio: la vittima è stata nuovamente aggredita e colpita anche con il calcio della pistola al petto.

Successivamente è stata fatta risalire a bordo dell'auto e trasportata nei pressi dell'ospedale dove è stata lasciata.





