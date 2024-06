Tiro a volo: Emir Cup; vincono Jessica Rossi e britannico Hales

La Emir Cup, classica del tiro a volo, ha emesso i suoi 'verdetti' del 2024, consegnando i trofei di Trap a Jessica Rossi e Nathan Hales. L'evento ha portato nell'impianto del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana, nei vari livelli di competizione, tiratori di 42 nazioni, fra i quali quasi tutti i migliori della specialità, fra i quali quel Giovanni Pellielo che a Parigi disputerà l'ottava Olimpiade della sua carriera.

Il vercellese ha gareggiato nella categoria degli ID, quella dei tiratori con esperienza nelle gare del circuito internazionale Issf (la federazione internazionale del tiro), e nella prova maschile ad alzare al cielo l'Emir Cup è stato il britannico Nathan Hales, terzo al termine delle qualificazioni con 122/125 +4 e poi primo in finale con 46/50. Nella serie decisiva per la conquista delle medaglie, se l'è dovuta vedere con gli azzurri Diego Valeri, marinaio di Artena e con quel De Filippis che, insieme a Pellielo, rappresenterà l'Italia ai Giochi di Parigi. I due sono stati quasi perfetti in qualificazione, chiudendo le cinque serie di gara con 124/125 mentre in finale, probabilmente fiaccati dal lungo shoot-off che avevano disputato in precedenza, hanno lasciato più libertà di movimento al britannico. Così alla fine Valeri si è messo al collo la medaglia d'argento con 45/50 e De Filippis quella di bronzo con 35/40. Pellielo si è piazzato 12/o.

Tra le Ladies il podio è stato tutto italiano con il successo dell'olimpionica di Londra Jessica Rossi, seconda al termine delle qualifiche con 118/125 +6 e poi prima con 43/50, il secondo posto della poliziotta Erica Sessa, con 42/50, e il terzo di Silvana Maria Stanco, che farà anche lei parte della squadra azzurra per Parigi.



