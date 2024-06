Tesei, la Scuola umbra di pa punto di riferimento nazionale

"La Scuola umbra di pubblica amministrazione è un punto di riferimento nazionale e la stiamo utilizzando molto per la formazione e in particolare quella in sanità": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha parlato della Scuola in occasione del 25/o anniversario dalla sua fondazione.

"Abbiamo avuto per questa Scuola un'attenzione particolare anche da parte dei ministeri che l'hanno utilizzata come punto di riferimento per la formazione, come ad esempio per le nuove figure professionali per Comuni molto problematici e discussi, come Caivano", ha aggiunto Tesei. "In questi ultimi anni la Scuola è cresciuta moltissimo, ai è saputa adattare all'emergenza Covid grazie a una evoluzione digitale che ha permesso di firmare molte persone anche a distanza", ha detto ancora la presidente.



