Premiati i vincitori dei Balconi fioriti e Infiorate Assisi

Sono stati premiati i vincitori dei concorsi "Balconi fioriti" e "Infiorate" 2024, promossi dal Comune di Assisi per rendere ancora più bella e accogliente la città, con l'allestimento di fiori su terrazzi, vie, vicoli e angoli del centro storico e la realizzazione di tappeti floreali a tema religioso, in occasione della festa del Corpus Domini. La cerimonia si è svolta in occasione della "Festa del Voto" nella sala della Conciliazione del Palazzo Comunale. Presenti la sindaca Stefania Proietti, l'assessore al Turismo Fabrizio Leggio e la presidente del Consiglio Comunale, Donatella Casciarri.

In totale sono stati 37 i partecipanti al concorso e 17 le "Infiorate" in gara (12 ad Assisi centro e cinque a Petrignano).

Alla valutazione delle opere ha provveduto una commissione di esperti.

Per i "Balconi fioriti" - annuncia il Comune - il primo premio è andato Renzo Rondoni (via del Comune vecchio), il secondo a Maria Fortini (via Villamena), il terzo a Lucilla Mariani Della Bina (vicolo San Lorenzo), il quarto a Ferdinando Bovi (vicolo Bovi) e il quinto a Orietta Balani (Borgo San Pietro). Il premio speciale "per la particolare rivitalizzazione di finestre o balconi, rispetto allo stato precedente" è stato assegnato a Marta Mariani Della Bina (via dell'Acquaraio).

Per le "Infiorate" nel centro storico di Assisi, primo premio al gruppo di Giamila Fioriti (via Porta Perlici), secondo a Maria Carmela Cirigliano (via Montecavallo) e terzo a quello di Maria Cicchi (vicolo Bovi). Per quelle realizzate a Petrignano, primo premio al gruppo di Francesca Piccardi (via Matteotti), secondo quello di Tiziana Cavalagli (via del Castello), terzo a quello di Mara Gambacorta (via Croce).

La sindaca Proietti e l'assessore Leggio hanno ringraziato tutti i partecipanti "per la passione e l'impegno con cui hanno reso Assisi ancora più bella, colorata e vivace". Evidenziando come "la collaborazione dei cittadini sia fondamentale per rendere la città più accogliente e per valorizzarne l'immagine".

Proietti ha anche annunciato che "a settembre, in occasione dei festeggiamenti che si terranno in città per l'ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco, alcuni tappeti floreali presentati al concorso verranno realizzati in piazza del Comune, a cominciare dall'infiorata vincitrice, che è dedicata proprio a quell'evento prodigioso avvenuto sul monte de La Verna".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA