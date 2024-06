Perugia, Ferdinandi data in vantaggio per 800 voti

Viene data in vantaggio Vittoria Ferdinandi nei due comitati elettorali della candidate sindache di Perugia.

Dalle prime indiscrezioni emerse - i risultati sono naturalmente ancora parziali - dal comitato elettorale di Vittoria Ferdinandi si segnalano al momento oltre 800 voti in più per la stessa candidata del centro sinistra.

Anche dal comitato elettorale di Margherita Scoccia, dove sembra subentrare un certo sconforto, le prime notizie che stanno emergendo danno un vantaggio dell'altra contendente di alcune centinaia di voti, con il divario che sta aumentando e la Ferdinandi che continua a conquistare seggi prima della Scoccia.

Secondo quanto risulta dal sito del Comune, dopo 57 sezioni su 159, superato quindi un terzo delle sezioni scrutinate, Ferdinandi è al 53,6% e Scoccia 46,3.



