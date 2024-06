Dieci anni di educazione alimentare con Monini

Oltre 900 scuole primarie di tutte le regioni d'Italia, per un totale di quasi mille classi coinvolte: è il bilancio della decima edizione del progetto di educazione alimentare e ambientale dedicato alla scuola "Monini per la Scuola", che in questi primi dieci anni ha permesso di sensibilizzare a un corretto rapporto con il cibo e a una corretta cultura agro-ambientale circa 900 mila bambini e ragazzi di istituti di ogni ordine e grado.

Secondo i dati del ministero della Salute - ricorda una nota dell'azienda - oggi sono oltre 3 milioni le persone che soffrono di disturbi dell'alimentazione (erano circa 300 mila 20 anni fa) e negli ultimi tre anni i nuovi casi sono più che raddoppiati.

Preoccupanti anche i dati sul sovrappeso e sull'obesità, con circa il 20% dei bambini tra otto e nove anni sovrappeso e quasi il 10% obeso secondo un recente studio di "Okkio alla Salute", il sistema di sorveglianza nazionale coordinato dall'Istituto superiore di sanità.

"Crediamo che l'educazione, e in particolare la scuola - ha commentato Maria Flora Monini, alla guida dell'azienda insieme al fratello Zefferino Monini - possano avere un ruolo centrale nel promuovere una corretta cultura alimentare. Siamo il Paese culla della dieta mediterranea e abbiamo il dovere di restituire alle nuove generazioni quel legame gioioso con il cibo e con l'ambiente che ultimamente si è un po' perso. Per questo siamo particolarmente orgogliosi del progetto, che proseguiremo con sempre maggior impegno".

L'edizione 2023-2024 - "Mò e Nini per il Pianeta" - è stata realizzata da Monini in collaborazione con La Fabbrica e la casa editrice Gribaudo. Al centro del percorso ludico-didattico guidato dagli insegnanti, un gioco quiz con 100 domande a risposta multipla per imparare, divertendosi, i primi principi di sana alimentazione e rispetto per le risorse. Al termine del percorso le scuole sono state chiamate, con il concorso finale, a ideare un gioco originale tematico a partire dai materiali messi a disposizione durante il progetto.

Le tre scuole vincitrici, a pari merito, che si sono aggiudicate un buono spesa da 1.000 euro per materiale didattico e una fornitura di olio extravergine di oliva Monini sono: 3°A e 3° B della scuola primaria Bozzano di Brindisi con il progetto "Il puzzle canterino"; - 3°A e 3° B della scuola primaria Amicizia - Margine Coperta di Massa e Cozzile (Pistoia) con il progetto "Ambiente-gioco / eco-gioco"; 3° E e 3° F della scuola primaria Sinnai di Sinnai (Cagliari) con il progetto "Percorso del mangiare sano / Cibi-amo (indovina con le olive)".



