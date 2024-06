Bori (Pd), Perugia ha dimostrato la propria libertà

"Abbiamo riportato una grande vittoria a Perugia, capoluogo di regione, in cui si è visto di tutto e di più, ma quello che si è visto non è bastato. E' una città che ha dimostrato la propria libertà già nel momento in cui era necessario scegliere una candidatura condivisa con una coalizione ampia e plurale, e non spiaggiarsi su schemi già provati in passato e perdenti, né accettare imposizioni provenienti da fuori": è l'analisi del ballottaggio che nel capoluogo umbro ha visto prelavelere la candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi, fatta dal segretario regionale del Pd, Tommaso Bori.

"Abbiamo scelto una candidatura forte - ha sottolineato Bori parlando con i giornalisti - capace, autorevole, che è stata sottoposta per tre mesi a una campagna di odio e di denigrazione che Perugia ha rifiutato".

"Insieme a Perugia - ha poi evidenziato - noi registriamo un dato molto positivo in tutti i comuni dell'Umbria, che ci vede prevalere nella maggior parte delle città e, soprattutto, ci vede prevalere anche nei piccoli comuni".

"Io credo - ha osservato Bori - che da oggi si sia chiuso un ciclo politico e che se ne apra un altro che ci vedrà protagonisti in questo momento ma, soprattutto, nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Tutto questo è stato possibile grazie a un nuovo gruppo dirigente, alla capacità di fare scelte autonome e libere e alla capacità nostra di autodeterminarci dai territori. Non ci sono più i professionisti della sconfitta, non si vogliono più fare regali alla destra, ma si vuol tornare a vincere con coraggio e con determinazione".



