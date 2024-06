Ballottaggi: Squarta (Fdi), a Perugia sconfitta netta

Ha parlato di "sconfitta netta" Marco Squarta, neo europarlamentare di Fratelli d'Italia e presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, in un primo commento ai risultati delle amministrative a Perugia. "Il centrodestra deve ripartire da domani cercando la strategia migliore per poter già ragionare sulle regionali di autunno-inverno" ha aggiunto.

"Ringrazio Margherita Scoccia - ha detto ancora Squarta - perché si è spesa tantissimo e ha dato tutto quello che poteva dare ma nella vita e in politica le sconfitte si accettano come le vittorie. La sinistra quando si compatta trovando un candidato credibile in Umbria è molto insidiosa perché maggioranza. Basta vedere i risultati delle europee: sommando tutto il campo largo era avanti al centrodestra. Adesso dobbiamo essere consapevoli del risultato, voltare pagina rapidamente e cercare di concentrarci sulle regionali".



