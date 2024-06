A Foligno Zuccarini supera il campo largo di centrosinistra

A Foligno è stato confermato sindaco il primo cittadino uscente, Stefano Zuccarini, sostenuto dal centrodestra.

In base ai dati del portale Eligendo, Zuccarini ha ottenuto 12.135 voti, pari al 50,06 % delle preferenze.

Lo sfidante, Mauro Masciotti, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, anche con Pd e M5s, ha raggiunto una percentuale del 49,94 (12,108 preferenze).

A dividere i due candidati soltanto 27 voti.

Zuccarini è sostenuto da FdI, Lega, FI-Ppe, Stefano Zuccarini sindaco e Più in alto.

Masciotti da Pd, Foligno domani, Foligno in Comune, M5s, Patto per Foligno, La voce di Foligno e Foligno 2030.



