Spostata data di Moon in June, Busitalia adegua le corse

A causa dell'annullamento delle iniziative del Festival Moon in June, le corse straordinarie (aggiuntive) del servizio navigazione Lago Trasimeno di Busitalia, Società del polo passeggeri del gruppo Fs, previste per oggi domenica 23 giugno non verranno effettuate.

Gli altri servizi ordinari, si svolgeranno normalmente.

La terza ed ultima serata di Moon in June inizialmente in programma oggi 23 giugno ad Isola Maggiore è stata infatti spostata al 2 luglio al parco del sole di Tuoro. Le previsioni meteo non consentono di svolgere il concerto al tramonto. I biglietti acquistati in prevendita restano validi e chi vuole può chiedere il rimborso.



