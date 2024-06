L'Umbria è la regione italiana dove maggiore è stata l'affluenza al termine della prima giornata di votazioni per i ballottaggi della comunali. In base ai dati relativi a tutte le sezioni, secondo i dati del sito Eligendo ha infatti registrato un dato del 46,53 per cento contro una media nazionale del 37.

In particolare a Orvieto l'affluenza è stata del 48,82, a Perugia del 48,58, a Bastia Umbra del del 44,45, a Foligno del 43,72 e a Gubbio del 41,29.



