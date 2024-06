Queste le percentuali dell'affluenza registrate alle 12 nei cinque capoluoghi di regione al volto per i ballottaggi. Il dato è in calo in tutte le città.

Bari 9,52% (primo turno 21,43%), Campobasso 11,37% (primo turno 22,83%), Firenze 12,45% (primo turno 23,20%), Perugia 15,54% (primo turno 21,97%), Potenza 11,50% (primo turno 22,81%).



