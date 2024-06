Scontro fra due auto a Gualdo Tadino, morta una donna

Una donna di 57 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle ore 15.40, sulla Flaminia Nuova, subito dopo lo svincolo di Gaifana in direzione Gualdo Tadino. L'incidente ha coinvolto due automobili, che si sono scontrate frontalmente.

La squadra dei vigili del fuoco di Gaifana è intervenuta tempestivamente sul luogo dell'incidente, dove ha lavorato per liberare le due persone ferite che si trovavano a bordo di una Toyota Yaris. Si tratta di due donne, una di 70 anni e l'altra di 50, entrambe residenti a Roma. La prima è stata trasportata all'ospedale di Branca, mentre la seconda è stata trasportata all'ospedale di Foligno per ricevere le necessarie cure mediche.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la cinquantasettenne, residente a Gualdo Tadino, che si trovava a bordo dell'altra vettura coinvolta, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per risalire alle cause e alla dinamica dell'incidente.

L'Anas ha riferito che nel tratto interessato la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico.



