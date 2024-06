Incidente sulla Flaminia a Gualdo Tadino, un morto

Una persona è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto a Gualdo Tadino (Perugia) lungo la statale Flaminia che nel tratto interessato è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Lo riferisce l'Anas.

Secondo le prime informazioni, nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture. Cause e dinamica dell'accaduto sono in corso di accertamento.

La statale 3 Flaminia è chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 181,100.

Secondo quanto riferito successivamente dai vigili del fuoco, la vittima è una donna di 57 anni, residente a Gualdo Tadino. Un'altra persona è rimasta ferita. L'incidente si è verificato sabato 22 intorno alle ore 15.40, sulla Flaminia Nuova, subito dopo lo svincolo di Gaifana in direzione Gualdo Tadino. Le due auto coinvolte si sono scontrate frontalmente. La squadra dei vigili del fuoco di Gaifana è intervenuta tempestivamente sul posto, dove ha lavorato per liberare il ferito rimasto bloccato tra le lamiere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA