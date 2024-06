Todde a Ferdinandi, 'anche a Perugia è il momento del noi'

"In Sardegna abbiamo lavorato sullo slogan 'è il momento del noi'. Quello che voglio dire a Vittoria Ferdinandi è che anche a Perugia è arrivato il momento del noi": così Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, sul ballottaggio alla carica di sindaca di Perugia che si terrà nel fine settimana.

"Voglio fare un in bocca al lupo straordinario a Vittoria Ferdinandi - ha aggiunto la presidente Todde in un video diffuso dal M5s - perché lei rappresenta la conferma che il campo progressista, con le forze politiche che la sostengono, incluso il Movimento 5 Stelle, è la strada corretta per riprenderci anche il governo delle città".



