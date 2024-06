Sindaci progressisti sostengono Vittoria Ferdinandi

"I sindaci neo eletti o rieletti o già in carica di liste civiche o sostenuti da coalizioni di centrosinistra, progressiste e riformiste esprimono forte e deciso sostegno a Vittoria Ferdinandi": è quanto si sottolinea in un documento congiunto. Ferdinandi viene definita "donna forte e competente che con la sua empatia ed il suo modo di essere e di fare concreto e pragmatico darà a Perugia un governo all'altezza delle sfide e rappresenterà un viatico essenziale per rafforzare il rapporto istituzionale fra i Comuni, la Provincia e la Regione, che contiamo di tornare a governare al più presto".

Il documento è firmato dai sindaci di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, Spello, Moreno Landrini, Narni, Lorenzo Lucarelli, Marsciano, Michele Moretti, Gubbio, Filippo Stirati, Arrone, Fabio Di Gioia, Corciano, Lorenzo Pierotti, San Giustino, Stefano Veschi, Baschi, Damiano Bernardini, Lisciano Niccone, Gianluca Moscioni, Allerona, Luca Cupello, Sigillo, Giampiero Fugnanesi, Montecchio, Federico Gori, Fossato di Vico, Lorenzo Polidori, Costacciaro, Andrea Capponi, Scheggia e Pascelupo, Fabio Vergari, San Venanzo, Marsilio Marinelli, Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali, Magione, Massimo Lagetti, Castiglione del Lago, Matteo Burico, Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini, Spoleto, Andrea Sisti, Avigliano Umbro, Luciano Conti, Collazzone, Laura Antonelli e Penna in Teverina, Stefano Paoluzzi.



