Prisco, dalla Gdf un prezioso contributo per l'Italia

"Auguri alla Guardia di Finanza per il 250º anniversario della sua fondazione.

Desidero ringraziare tutto il personale del Corpo: il vostro instancabile impegno, la professionalità e il senso del dovere nel servizio alla collettività rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza e in difesa della legalità della nostra nazione. La vostra dedizione e il vostro coraggio sono motivo di orgoglio per tutti noi. Grazie per il vostro prezioso contributo alla nostra nazione": è quanto ha scritto sui social il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco.

