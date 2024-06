Il tour perugino di Vittoria Ferdinandi sul bus scoperto

Ha fatto tappa anche a San Sisto, all'Arcadia, l'autobus scoperto che accompagna nella chiusura di campagna elettorale itinerante di Vittoria Ferdinandi, la candidata a sindaca di Perugia del centrosinistra. Qui Ferdinandi ha parlato di una "Perugia che mi sembra ci stia credendo con tutta la passione, la determinazione e la grande anima che ha".

"Con quello che c'è rimasto di voce, abbiamo scelto di attraversare tutte le piazze della nostra città, vogliamo restituire una politica che rimetta al centro i cittadini e la città è con noi e risponde", ha detto Ferdinandi.

Tanti i temi toccati durante la fermata a San Sisto. Tra questi l'aspetto della partecipazione e "del tornare a dare luoghi e strumenti alle persone che davvero li rimettano al centro del governo del territorio, senza semplici promesse di prossimità e vicinanza". Per la candidata del centrosinistra questo "è un qualcosa che ha toccato profondamente una città che si è sentita lasciata sola".

Ha poi parlato del clima in cui si è sviluppata la campagna.

"I nostri avversari politici vengono da una cultura politica che conosce solo l'annientamento dell'avversario, con una campagna continua di strumentalizzazione. Noi siamo stati bravissimi perché non siamo caduti nel loro tranello, abbiamo continuato a parlare dei termini della gentilezza e del futuro che vogliamo disegnare insieme alla città".

Sui giovani, Ferdinandi ha sottolineato di aver sentito "la loro fatica, i loro sogni spezzati" per "l'idea che Perugia non rappresenti più una opportunità". "Abbiamo anche ascoltato le voci delle famiglie - ha sottolineato - quelle numerose e quelle omogenitoriali, in cui diventa faticoso anche solo pensare di potersi permettere un abbonamento per un servizio di trasporto pubblico locale che è tra i più cari e inefficaci d'Italia". Il tour, partito oggi da San Martino in Campo, è terminato ai giardini del Frontone con l'evento conclusivo del percorso. Vittoria Ferdinandi ha chiuso la sua campagna elettorale di fronte ad oltre tremila persone - ha fatto sapere il suo ufficio stampa - che hanno abbracciato il monumento dedicato ai caduti del XX giugno. Il tour durato due giorni ha toccato 13 piazze ed ha raggiunto oltre 10 mila persone.





