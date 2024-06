Viabilità, iniziati i lavori sulla Sp 113 e sulla Sp 31

La Provincia di Terni ha reso noto che sono stati aperti oggi, giovedì 20, due nuovi cantieri stradali rispettivamente sulla Sp 113, a San Gemini e Acquasparta, e sulla Sp 31 a Giove per un importo complessivo di 400mila euro.

Sulla Sp 113, 200mila euro saranno utilizzati per la riqualificazione delle pavimentazioni in un tratto della zona artigianale di San Gemini e per un altro tratto nel comune di Acquasparta in direzione Massa Martana, oltre la zona commerciale. Sulla Sp 31 invece, altri 200mila euro serviranno per altri lavori, sempre di riqualificazione delle pavimentazioni, in diversi tratti della direttrice Giove-Attigliano.

Per entrambi i cantieri sono in vigore apposite ordinanze che istituiscono il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri per garantire massima sicurezza per chi lavora e per gli automezzi in transito. L'ente raccomanda "massima attenzione".





