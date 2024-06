È in programma per questa sera - giovedì 20 - in piazza IV Novembre, a Perugia, l'evento di chiusura della campagna elettorale di Margherita Scoccia.

L'appuntamento è alle 20.00.

"Ora più che mai Perugia è di tutti", dice la candidata sindaco. Nel centro storico della città è stato allestito il maxischermo per guardare la partita Italia-Spagna degli Europei di calcio.



