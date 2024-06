Scoccia chiude la campagna elettorale in piazza IV Novembre

"Questa è la nostra città, quella che viene in piazza e sta insieme ed esce dal palazzo, perché noi siamo la politica che sta in mezzo alla gente, siamo la Perugia che ha rotto con la vecchia politica e che ha condiviso i problemi e che ora ha l'ardire di avere ancora una città bella e sicura come è stata in questi dieci anni": lo ha affermato la candidata sindaca di Perugia Margherita Scoccia per la coalizione di centrodestra e civici durante l'ultimo evento di chiusura della campagna elettorale e prima del ballottaggio di domenica e lunedì contro la candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi.

Scesa dalle scale di palazzo dei Priori si è poi diretta attraversando la folla verso il palco allestito in piazza IV Novembre. Nel centro storico della città è stato allestito il maxischermo per guardare la partita Italia-Spagna degli Europei di calcio. Tra bandiere italiane e palloncini a forma di margherita, la candidata ha preso la parola dichiarando alle persone: "Vi ricordate cosa succedeva sotto palazzo dei Priori? L'assalto alla guardia di finanza e oggi invece guardateci".

"Voglio essere il vostro sindaco - ha poi aggiunto - quello che ha con voi un rapporto diretto. Qualcuno lo ha definito clientelismo, io invece dico che è umanità. Avete in mano una città bella che ha iniziato a crescere, non interrompiamo questo sviluppo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA