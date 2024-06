Traccia sul silenzio per maturità studente ucraino a Spoleto

Per tutti i maturandi è stata la prova d'Italia ma per David Movsisian, 18 anni, scappato dai bombardamenti russi sull'Ucraina per rifugiarsi a Spoleto non è stato proprio così. "Prima ho scritto il testo in ucraino e poi l'ho tradotto in italiano" ha rivelato all'ANSA al termine della prova del liceo linguistico.

"La materia che mi mette più in difficoltà è il francese, ma anche il secondo scritto, quello di tedesco, non è facile" ha sottolineato lo studente.

Per il compito di italiano si è tuffato nel tema del riscoprire il silenzio. La proposta B3, un testo tratto da Nicoletta Polla-Mattiot, arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione.



