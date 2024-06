Tesei, contributi a mamme per conciliare famiglia-lavoro

"Quasi un milione di euro in più nel 2024 per aiutare le neo mamme a conciliare il loro ruolo familiare con quello professionale. È questo lo scopo della conferma per il secondo anno del sostegno conciliativo famiglia-lavoro, rivolto alle mamme con figli sotto l'anno di età, che abbiamo deciso di finanziare con oltre due milioni di fondi, rispetto ai 1,14 mln del 2023": lo sottolinea la presidente della Regione Donatella Tesei. "Questo ci permetterà di erogare 1.716 contributi da 1.200 a bambino fino ad un anno di età, 776 in più dello scorso anno" scrive su Facebook.

"Il contributo - ricorda Tesei - è dedicato alle donne occupate o iscritte ai centri per l'impiego e non è va confuso con il bonus bebè al quale, invece, si affianca allo scopo di sostenere economicamente le mamme per far coesistere la nuova situazione familiare con quella professionale. La misura, ormai strutturale, è un tassello dell'ampio quadro delle politiche umbre per la famiglia che comprende il già citato bonus bebè, le borse di studio per tutti gli studenti di tutti i gradi scolastici sino all'Università, nonché i contributi per le attività extrascolastiche come i centri estivi e le attività sportive, per un totale di oltre 30 milioni l'anno di contributi".



