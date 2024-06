Soddisfazione Tesei per Umbria Zone logistica semplificata

Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente della Regione Donatella Tesei per il recepimento da parte del Governo dell'emendamento, avanzato da Umbria e Marche e già accolto in sede di Conferenza Stato-Regioni di venerdì scorso, che permette di istituire sul proprio territorio le Zone logistiche semplificate. Si tratta di una evoluzione della Zes a cui l'Umbria aspirava da tempo, che permette di godere di incentivi fiscali e semplificazioni autorizzative per l'esercizio di impresa, vale a dire la creazioni di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, per consentire lo sviluppo di nuovi investimenti.

Tra le misure di semplificazione più importanti è considerata l'autorizzazione unica per l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zls, non soggetta a segnalazione certificata di inizio d'attività.

"Il provvedimento - ha sottolineato Tesei - porta all'ottenimento di quello che era una degli obiettivi del mandato di governo regionale. Abbiamo lavorato con determinazione anche in sede di Conferenza delle Regione per raggiungere un risultato estremamente, importante per la nostra regione".

Ora l'Umbria, non avendo nel proprio territorio nessuna Area portuale, come previsto dal provvedimento, presenterà insieme alle Marche una richiesta per istituire la Zona logistica semplificata.



