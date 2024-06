Pavanelli,su autonomia destra complice di un disastro annunciato

"A conclusione di una seduta fiume di oltre 17 ore, il centrodestra è riuscito nell'intento di approvare in prima lettura la legge sull'autonomia differenziata. Lo ha fatto ignorando il nostro grido di allarme e quindi tutte le gravissime criticità di questa assurda riforma. Ventitrè materie e cinquecento funzioni oggi appartenenti allo Stato transiteranno alle regioni creando inevitabili disparità tra territori che per risorse economiche e infrastrutturali vanno a velocità completamente diverse": è quanto sostiene l'on. Emma Pavanelli, M5s. "Per non parlare del cortocircuito normativo che si genererà in tutte quelle materie, come i trasporti, l'ambiente, l'energia, il lavoro in cui le Regioni di fatto andranno a legiferare autonomamente" aggiunge.

"Un vero e proprio spacca-Italia - sottolinea Pavanelli in una nota - che porterà le regioni più povere e più piccole verso un inesorabile declino economico e sociale. Sono davvero preoccupata per le sorti dell'Umbria, regione destinata a subire maggiormente gli effetti negativi dell'autonomia differenziata.

I parlamentari umbri di destra sono complici di questo disastro annunciato. Alla vigilia dei fondamentali ballottaggi dei comuni umbri, mi auguro che possano renderne già da subito conto ai loro elettori".



