Maturità, a Perugia tranquilli e non spiazziati dalle tracce

Sono "tranquilli" e "non spiazzati" dalle tracce uscite per la prima prova, quella di italiano, della maturità gli studenti e le studentesse delle superiori di Perugia.

Esami di Stato che in Umbria vedono complessivamente 7.516 partecipanti.

"Ci aspettavamo gli autori, quelli che avevamo studiato in classe con la prof", ha detto all'ANSA Luca dell'Itet Capitini.

Lui come molti altri compagni ha preferito sviluppare la traccia C1, un estratto da un brano di Rita Levi Montalcini. "La più giusta, con la quale ho potuto parlare di più cose e la sentivo mia" ha aggiunto. Rotto il ghiaccio con la maturità, si sente più tranquillo. "Sicuramente la prova di economia domani sarà più impegnativa, ma fatto il primo giorno, il secondo sarà più facile" ha assicurato Luca.

Al liceo Scientifico Alessi è Riccardo a raccontare la sua esperienza. "Quando siamo entrati in palestra eravamo presi ma tranquilli, non c'era ansia" ha detto. E sulle tracce: "ce le aspettavamo, soprattutto Ungaretti che è uscito. Ma io ho fatto la C2". Quella su profili, selfie e blog.

L'attualità sembra essere andata per la maggiore anche al Liceo Pieralli. A raccontare il loro primo giorno della maturità sono Lorenzo, Guido e Claudia. "La traccia A - ha spiegato Lorenzo - ce la aspettavamo, si parlava molto di Ungaretti. Io personalmente mi sono concentrato sulla tipologia C quindi ho fatto un tema che riguardava i social, come hanno influenzato il cambiamento nella scrittura, il poco utilizzo dei diari cartacei e il sempre più pubblicare la propria vita suo social".

Claudia invece ha scelto la C1 "che parlava dell'imperfezione, una cosa fondamentale oggi", mentre Guido i social. "Delle altre tracce nessuna mi ispirava molto - ha rivelato - e questo era un tema che sentivo più vicino a me".

Ora anche loro si sentono "un pò più tranquilli" visto che hanno superato la prima prova. "Noi domani avremo scienze umane che è materia di indirizzo, però almeno io sono abbastanza tranquilla", ha chiosato Claudia.

La scelta delle tracce, Ungaretti, Pirandello e la guerra fredda sono stati più gettonati in altre scuole. Al liceo classico Mariotti sono stati Giulia e Federica a spiegare che "dopo averci pensato mezz'ora" hanno deciso di scegliere il tema "sulla storia d'Europa". "Visto che i conflitti sono drammaticamente attuali" hanno concluso.



