Marchetti (Lega) su autonomia scritta la storia grazie a noi

Per Riccardo Augusto Marchetti, deputato della Lega e segretario dell'Umbria, "grazie al Carroccio, l'Italia ha scritto una pagina di storia lunga trent'anni, anni di battaglie condivise, portate avanti con determinazione dai nostri militanti nelle piazze, dai dirigenti e degli eletti nelle Aule istituzionali. Oggi l'autonomia differenziata è legge e l'Italia si allinea finalmente ai grandi Paesi occidentali come gli Stati Uniti d'America, la Germania e la Svizzera".

"Autonomia significa più poteri ai territori - spiega Marchetti in una nota - e quindi maggiori strumenti per le nostre comunità, un sempre più significativo sviluppo economico, sociale e culturale grazie a provvedimenti predisposti ad hoc per ogni singola esigenza dei territori, che resteranno uniti, ma che avranno finalmente il diritto e gli strumenti per potenziare ciascuno le proprie peculiarità. Si tratta di una vittoria storica non solo per la Lega, ma per tutto il nostro Paese, perché darà modo alle Regioni che sceglieranno di cogliere quest'opportunità, di crescere più rapidamente sanando anche eventuali divari con altri territori. Consegniamo ai nostri amministratori locali tutti gli strumenti per amministrare al meglio: da ora i cittadini avranno modo di valutare con ancora più evidenza l'operato di chi li governa.

Alla Camera è stata una notte di commozione per aver realizzato il sogno che ha dato vita al nostro movimento e di grande orgoglio per aver contributo a far fare un passo in avanti verso il futuro al nostro Paese".



