Ferdinandi, con Sartore altissimo profilo istituzionale

"Mentre dall'altra parte in questi giorni si mercanteggiava, noi eravamo impegnati nel tentativo di riuscire a portare e ad attrarre nella Giunta del nostro futuro Governo una persona con un profilo di altissimo rilievo istituzionale e politico come quello di Alessandra Sartore": con queste parole la candidata sindaca di Perugia per il centrosinistra, Vittoria Ferdinandi, ha annunciato che sarà Alessandra Sartore a ricoprire il ruolo di assessore al patrimonio e bilancio del Comune di Perugia in caso di successo al ballottaggio. Sartore è stata sottosegretaria all'economia e alle finanze del Governo guidato da Mario Draghi, già dirigete della Ragioneria generale dello Stato e assessore al bilancio della Regione Lazio per due mandati, "Quelli passati sono stati giorni in cui la liturgia della vecchia politica imponeva le giornate dei cosiddetti apparentamenti che noi abbiamo rinominato le giornate dei mercanteggiamenti" ha detto Ferdinandi durante l'incontro che si è svolto alla biblioteca Augusta. "Da un lato - ha aggiunto - abbiamo avuto la riprova di una amministrazione uscente profondamente preoccupata e guidata nel suo agire politico prima di tutto dall'enorme paura di perdere le proprie posizioni di potere, con una candidata a sindaca impegnata a mercanteggiare posizioni di rilievo per la nostra città con la volontà di racimolare quei voti che potenzialmente li avrebbero potuti portare alla vittoria al ballottaggio. Dall'altra parte, invece, ci siamo stati noi, con una postura politica molto chiara che è quella che non mercanteggia posizioni di governo. In casa nostra il risultato segue e non conduce e continuiamo a volere costruire una Giunta rimettendo al centro non gli interessi individuali ma sempre e comunque il bene della collettività e della nostra città. La giunta che comporrò sarà il frutto di tre elementi essenziali: la competenza delle figure che andremo a ricercare, il rispetto del voto e della volontà espressa dai cittadini e dalle cittadine e la lealtà nei confronti di quelle liste e di quelle forze politiche che hanno costruito con me questo progetto dal primo momento".



