Sarà Alessandra Sartore, ex sottosegretaria all'Economia e alle Finanze del Governo guidato da Mario Draghi, a ricoprire il ruolo di assessora al bilancio del Comune di Perugia in caso di un successo della candidata sindaca di centrosinistra Vittoria Ferdinandi. Lo ha annunciato quest'ultima in una conferenza stampa.

Sartore, originaria di Castiglione del Lago, oggi vive tra Roma e Perugia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA