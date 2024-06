Due operai colpiti da scarica elettrica, uno è grave

Due dipendenti di una ditta di cartellonistica di Perugia sono stati colpiti da una scarica elettrica mentre erano impegnati in lavori di manutenzione di un pannello pubblicitario a Pantalla, una frazione di Todi. Uno, moldavo, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia mentre l'altro, originario dell'Albania è stato trasportato nella stessa struttura in codice giallo.

In base agli accertamenti condotti dai carabinieri non si esclude che si possa essere verificato un contatto accidentale tra il braccio meccanico elevatore di una gru e i cavi dell'alta tensione presenti sul posto. Questo potrebbe avere provocato un corto circuito che ha interessato l'operaio che si trovava all'interno di un cestello elevatore e il collega di nazionalità moldava su una scala metallica.

Sono in corso verifiche per definire l'esatta dinamica dei fatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA