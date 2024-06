Vallo di Nera roccaforte del formaggio con Fior di cacio

Per due giorni Vallo di Nera diventa la roccaforte umbra del formaggio. Sabato 22 e domenica 23 giugno, infatti, tra i vicoli del borgo medievale torna Fior di cacio, evento giunto alla ventesima edizione, che vuole esaltare il mestiere antico tipico della Valnerina, quello del pastore, e le produzioni casearie artigianali di qualità e dei prodotti umbri. Con la mostra mercato che sarà inaugurata sabato alle 12.30.

Protagonisti saranno sapori e profumi, tra formaggi pecorini a latte crudo, caprini, caciotte fresche e stagionate, mozzarelle e tante altre bontà locali come la norcineria, i tartufi, lo zafferano, i legumi, i vini e le confetture, oltre alle produzioni manifatturiere artigianali.

In programma, nei due giorni dell'evento, anche laboratori, educational, degustazioni, escursioni tra pascoli e sentieri, musica, spettacoli e tradizioni.



