Torna ad Assisi il Cortile di Francesco

Tornerà dal 12 al 15 settembre il Cortile di Francesco, appuntamento culturale annuale "nel segno della fraternità" promosso dai frati minori conventuali della Basilica di San Francesco in Assisi. Si parlerà, tra l'altro, di medicina e psicologia, di disabilità e integrazione, di social media e ambiente, di intelligenza artificiale, di arte in Basilica e di spiritualità francescana.

La comunità francescana annuncia tra gli ospiti la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il direttore della Galleria nazionale dell'Umbria Costantino D'Orazio, il giornalista Luca Sommi e il medico nutrizionista e divulgatore televisivo Mauro Mario Mariani.

Dopo l'esperienza positiva dell'anno passato, continua la collaborazione e la proposta prevalentemente rivolta alle scuole superiori nelle mattinate. Con visite guidate al poco noto ma ricchissimo Museo del tesoro della Basilica e, nella cornice artistica e simbolica della piazza superiore di San Francesco, concerti e spettacoli serali. Tra cui "Il sogno" dei ragazzi ospiti presso l'Istituto Serafico di Assisi, e la prima esecuzione assoluta del "Requiem per il Sociale" del maestro Andrea Di Cesare, opera musicale pop moderna per violino elettrico, looper, campionatori, computer synth e due attori.

Dal punto di vista più specificamente francescano, sarà dato un focus particolare alla Chartula di Assisi, il breve testo autografo di San Francesco custodito in Basilica, scritto dopo l'episodio delle stimmate a La Verna.



