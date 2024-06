In Umbria esami di maturità per 7.516 candidati e candidate

In Umbria sono 7.516 i candidati, tra interni ed esterni, che da mercoledì mattina saranno alle prese con l'esame di maturità dell'anno scolastico 2023-2024.

Secondo i dati forniti all'ANSA dall'Ufficio scolastico regionale diretto da Sergio Repetto, le commissioni d'esame totali sono 201, 153 in provincia di Perugia e 48 in quella di Terni.

Sono 401 invece le classi totali coinvolte (306 in provincia di Perugia), di cui 393 di scuole statali e otto di paritarie.

Nel dettaglio, gli studenti di Perugia e provincia impegnati con la prima prova dell'esame di Stato, sono 5.699, dei quali 101 esterni.

Per Terni gli studenti totali sono 1.817, 24 esterni.

I numeri sono analoghi a quelli dell'anno scorso, quando a livello generale si contavano 7.507 studenti delle scuole superiori dell'Umbria impegnati nella maturità.



