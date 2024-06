Bonaccini, recupero del centrosinistra a Perugia e nel Paese

"Qui a Perugia c'è stato un risultato bellissimo che speriamo diventi un trionfo tra pochi giorni perché ci auguriamo che Vittoria non sia solo il nome della candidata ma l'esclamazione con cui festeggeremo lunedì": lo ha detto l'eurodeputato del Pd Stefano Bonaccini, nel capoluogo umbro per un'iniziativa a sostegno di Vittoria Ferdinandi. "C'è stata una bellissima affermazione - ha aggiunto - con un recupero delle forze di centrosinistra evidente qui come del resto in altre parti dell'Umbria e del Paese, ma è evidente che questo risultato sarebbe molto importante perché una riconquista di Perugia a pochi mesi dalle elezioni regionali, sarebbe un viatico molto confortante e importante.

In ogni caso lo è già essere tornati competitivi".

"Sulle formule - ha detto ancora Bonaccini -, io non ho mai creduto alla idea che la somma faccia il totale se non c'è un programma condiviso. L'importante è mettere insieme candidati e candidate di grande qualità attorno alle quali costruire una alleanza e coalizione che sia la più forte e robusta possibile.

In questo caso si sono messi insieme partiti e civismo e credo sia una formula molto importante che abbiamo sperimentato con successo in tanti comuni e città italiane e speriamo possa avere un grande risultato anche qui lunedì sera".



