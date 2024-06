Bonaccini, Governo e destra autoritaria

"Purtroppo è un governo e una destra autoritaria che tenta a colpi di maggioranza di imporre riforme che non hanno luogo in nessun altro Paese democratico occidentale": a sostenerlo è l'europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini, oggi a un'iniziativa a Perugia.

"Lo scambio tra Lega e Fratelli d'Italia - ha detto Bonaccini - su due riforme come quella dell'autonomia differenziata alla quale la destra è sempre stata contraria e in questo caso del premierato a cui la Lega non aveva mai acceduto stanno su nell'ambito di bandierine da esibire ai propri elettori.

L'autonomia differenziata di Calderoli è una autonomia che farà solo male a questo Paese perché spaccherà ulteriormente l'Italia che invece avrebbe bisogno di vedere colmati i divari ad esempio tra il nord e il sud del Paese. Ed è una autonomia che è un grande bluff perché in legge di bilancio non vi è alcuna risorsa per poterla persino attuare e giustamente tutte le opposizioni si stanno coalizzando per fare muro. Così come quella del premierato, una riforma sorprendente e surreale allo stesso tempo che avrebbe l'effetto peraltro di andare a indebolire la figura oggi ritenuta più autorevole dagli italiani che è quella del presidente della Repubblica. Mi auguro quindi che ci sia una forte protesta che aumenti nel Paese e non solo in Parlamento con le opposizioni unite".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA