A Perugia Notte prima degli esami abbracciati davanti scuola

Abbracciati, in cerchio, davanti alla loro scuola quasi un centinaio di maturandi del liceo scientifico Galeazzo Alessi di Perugia hanno cantato Notte prima degli esami. La canzone di Antonello Venditti, simbolo della maturità. Esame con il quale da mercoledì mattina ragazze e ragazzi cominceranno ad affrontare in quella stessa scuola.

Maturande e maturandi si sono dati appuntamento dopo l'ora di cena e, arrivando alla spicciolata, hanno affollato il piazzale esterno all'istituto. Poco dopo le 21.30 hanno schiacciato play su un tablet collegato all'amplificatore, alimentato da un piccolo generatore che hanno portato per l'occasione. Si sono abbracciati e, ondeggiando a mo' di ballo, hanno cominciato a cantare la loro notte prima degli esami.

Di fronte alla loro scuola in via d'Andreotto hanno cantato la famosa canzone con un gesto simbolico che generazioni di studenti e studentesse hanno ripetuto maturità dopo maturità.

Dopo il via dato da Luca Stemperini, con video e foto a immortalare il momento è partita la canzone intonata da tutti.

L'ultima cosa fatta in una giornata di ripasso e ansia prima dell'esame che chiuderà questa parte del loro percorso scolastico.



