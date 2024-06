Simona Meloni, battute sessiste in campagna Bastia Umbra

"Battute sessiste che circolano sui social, ai danni di donne che avevano espresso un parere in relazione ad alcuni temi, e ridicolizzate in maniera becera.

Succede a Bastia Umbra, con i militanti delle forze che sostengono Pecci hanno potuto vedere un commento social imbarazzante arrivato da qualcuno molto vicino alla candidata del centrodestra": a denunciarlo è la capogruppo regionale del Pd Simona Meloni.

"A nulla - sostiene in una nota - sono valse le prese di distanza della candidata in questione che, nel frattempo, è corsa a prendere le distanze. Quello che è successo a Bastia Umbra, infatti, fa il paio con quanto la destra sta cercando di portare avanti a Perugia ai danni di Vittoria Ferdinandi, dipinta come una estremista pericolosa dopo che il presidente della Repubblica l'ha addirittura nominata cavaliere del lavoro e dopo che il Comune aveva lodato la sua illustre concittadina.

La destra avvelena i pozzi del dibattito politico e del confronto elettorale con l'odio, non possiamo lasciarglielo fare: questo tentativo va denunciato e rimandato al mittente senza alcuna esitazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA