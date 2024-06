Nove scuole nel progetto Mirabilia della Camera di commercio

Is "Ciuffelli-Einaudi"- Todi; Liceo statale "A. Pieralli" - Perugia; Istituto Omnicomprensivo "Salvatorelli-Moneta" - Marsciano; Iis "Leonardo Da Vinci" - Umbertide; Liceo Artistico "Bernardino di Betto" - Perugia; Iis (Itas) "Giordano Bruno" - Perugia; liceo Properzio - Assisi; istituto Alberghiero - Assisi; Iis "Cavour Marconi Pascal" - Perugia sono gli Istituti i cui studenti hanno partecipato nell'anno scolastico 2023-2024 al progetto Bootcamp Mirabilia, una proposta formativa della Camera di commercio dell'Umbria giunta alla terza edizione. Finalizzata ad avvicinare le studentesse e gli studenti delle scuole superiori alla conoscenza delle tematiche della promozione turistica, della valorizzazione dei prodotti turistici culturali, del marketing e della comunicazione.

L'edizione 2024 è iniziata con una prima fase propedeutica svolta online dagli alunni delle scuole interessate al progetto nel mese di maggio; la seconda fase ha avuto, invece, una dimensione in presenza, nella formula del laboratorio teorico-pratico, in cui si sono alternati momenti di contatto degli studenti con esperti del mondo del marketing, del turismo e della comunicazione ad attività pratiche e di project work.

L'attività si è svolta presso la sede di Perugia della Camera di commercio dell'Umbria - si legge in un suo comunicato -, che, per due settimane, dal 3 al 14 giugno, ha accolto 48 giovani provenienti da nove scuole del territorio, impegnati nella realizzazione di un progetto di comunicazione e promozione turistica, spendibile nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali.

Il percorso Bootcamp nasce dalla partecipazione della Camera di commercio dell'Umbria al network Mirabilia, che raccoglie gli enti camerali italiani con l'obiettivo di valorizzare i siti Unesco e le aree di rilevanza storico-culturale del territorio sia con riferimento al settore turistico- ricettivo, sia sotto altri aspetti di particolare rilevanza quali la promozione all'estero, l'introduzione degli strumenti digitali per la promozione, valorizzazione e conservazione dei beni culturali e il supporto al sistema formativo per la valorizzazione delle competenze più richieste dal mondo del lavoro nell'ambito del turismo culturale.



