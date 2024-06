Ministero finanzia due progetti Università Studi di Perugia

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha deliberato il finanziamento di 2 milioni 174.672 euro per due progetti presentati dall'Università degli Studi di Perugia e focalizzati su sostenibilità ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il programma di interventi, dal costo complessivo di 4 milioni 42.160 euro, sarà completato con un finanziamento di un milione 867.488 euro da parte dell'Ateneo, previsto nel budget 2025.

Il primo progetto riguarda la realizzazione, entro 12 mesi, di due impianti di trigenerazione presso i poli di Medicina e Chirurgia e di Ingegneria di Perugia. Questo intervento - spiega l'Università - assicurerà un notevole risparmio di energia primaria e una significativa riduzione delle emissioni di CO2, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale dell'Università.

Il secondo progetto, concernente il miglioramento strutturale del Polo di Agraria, aumenterà ulteriormente gli standard di sicurezza di quanti operano quotidianamente nelle strutture universitarie e in particolare negli edifici realizzati negli anni Sessanta e Settanta su progetto di Giuseppe Nicolosi.

"Il finanziamento integrale del programma - ha sottolineato il rettore, Maurizio Oliviero - rappresenta un importante riconoscimento, da parte del Ministero, dell'impegno costante dell'Università degli Studi di Perugia nel perseguimento di obiettivi fondamentali quali la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a rappresentare un passo significativo verso un futuro più sostenibile e sicuro per l'intera comunità universitaria".



